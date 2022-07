Marché nocturne et randonnée pédestre Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front Catégories d’évènement: Couze-et-Saint-Front

Dordogne

Marché nocturne et randonnée pédestre Couze-et-Saint-Front, 1 août 2022, Couze-et-Saint-Front. Marché nocturne et randonnée pédestre

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front Dordogne

2022-08-01 19:00:00 – 2022-08-01 Couze-et-Saint-Front

Dordogne Couze-et-Saint-Front A partir de 19 heures dans cet espace agrémenté de guirlandes fleuries, bord de La Couze, où producteurs et commerçants vous proposeront de succulents produits régionaux ou exotiques pour vous restaurer sur place. Vous pourrez aussi apprécier nos frites et vous désaltérer à la buvette. Amenez vos couverts SVP. Tables et bancs à disposition gratuitement. N.B.: Les « paniers Pique-Nique » apportés sont interdits les soirs de marchés.

Animation avec le groupe « Osmose »

Avant chaque Marchés à 17 h 30 (précises) « RANDO soft ». Départ « Espace Marcel Boisseau » pour un circuit de 8 km. 1€ la sortie, gratuit pour les jeunes de moins de 10 ans!!! Inscriptions sur place 1/4 d’heure avant. A l’arrivée, apéritif (adultes) ou boisson (jeunes) offert par le Comité.

Renseignements: 06 43 09 87 01

Couze-et-Saint-Front

