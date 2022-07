Marché nocturne et gastronomique Saint-Michel-de-Lapujade Saint-Michel-de-Lapujade Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Saint-Michel-de-Lapujade EUR 0 0 Marché nocturne et gastronomique ainsi qu’une exposition artisanale sur la place du village. Venez à la rencontre des producteurs locaux, animation musicale et tombola gratuite.

