Marché nocturne et concert Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Maîche

Marché nocturne et concert, 1 juillet 2023, Maîche . Marché nocturne et concert Parc du Château du Désert Maîche Doubs

2023-07-01 – 2023-07-01 Maîche

Doubs De nombreuses animations, avec notamment le groupe local FUZION, viendront rythmer cette soirée estivale.

Des métiers de bouche sauront ravir vos papilles en vous proposant vins, chocolat, miel, crêpes et autres produits régionaux et des artisans exposeront leurs magnifiques créations (bijoux, maroquinerie, couture, marqueterie…). Des stands de restauration et buvette sauront satisfaire vos envies. Maîche

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse Parc du Château du Désert Maîche Doubs Ville Maîche Departement Doubs Lieu Ville Maîche

Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche /

Marché nocturne et concert 2023-07-01 was last modified: by Marché nocturne et concert Maîche 1 juillet 2023 Doubs Maîche Parc du Château du Désert Maîche Doubs

Maîche Doubs