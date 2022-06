Marche nocturne et bal populaire Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Willer-sur-Thur

Marche nocturne et bal populaire Willer-sur-Thur, 16 juillet 2022, Willer-sur-Thur.

rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

2022-07-16 16:30:00 – 2022-07-16 23:30:00

Haut-Rhin Willer-sur-Thur EUR Tout commence par une petite marche dans le village pour admirer de splendides paysages, sur un parcours balisé d’environ 7km avec plusieurs points de vue. À mi-parcours sangria et sirop vous donneront le courage nécessaire pour rejoindre le parking de la salle polyvalente. Après avoir dépensé tant de calories rien de tel qu’une bonne tarte flambée pour débuter la soirée. Bal populaire, restauration et buvette vous aideront à patienter jusqu’à 23h00 pour assister au spectacle pyrotechnique. Marche suivie d’un bal populaire et d’un feu d’artifice. Buvette et restauration. +33 3 89 82 39 39 Tout commence par une petite marche dans le village pour admirer de splendides paysages, sur un parcours balisé d’environ 7km avec plusieurs points de vue. À mi-parcours sangria et sirop vous donneront le courage nécessaire pour rejoindre le parking de la salle polyvalente. Après avoir dépensé tant de calories rien de tel qu’une bonne tarte flambée pour débuter la soirée. Bal populaire, restauration et buvette vous aideront à patienter jusqu’à 23h00 pour assister au spectacle pyrotechnique. Willer-sur-Thur

