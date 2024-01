MARCHÉ NOCTURNE ET BAL FOLK (DE 18H À 23H) Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance, vendredi 9 août 2024.

Le Prieuré s’habille aux couleurs de l’été artisanat, produits du terroir, fruits et légumes et ambiance festive !

Buvette et fouées dans le four à pain du Prieuré. Prolongez la soirée avec un bal folk dans le parc du Prieuré !

Animation musicale toute la soirée. Environ 30 exposants.

A partir de 18h. Parc du Prieuré. .

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@prieure-saint-remy.fr

Début : 2024-08-09 18:00:00

fin : 2024-08-09 23:00:00



