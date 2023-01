MARCHÉ NOCTURNE ET BAL FOLK Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

2023-07-28 18:00:00 – 2023-07-28 23:00:00

Maine-et-Loire Buvette et fouées dans le four à pain du Prieuré. Prolongez la soirée avec un bal folk dans le parc du Prieuré ! Animation musicale toute la soirée. Environ 30 exposants. Le Prieuré s’habille aux couleurs de l’été : artisanat, produits du terroir, fruits et légumes et ambiance festive ! Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance

