Marche nocturne en raquette Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac Catégories d’évènement: Castelnau-Magnoac

Hautes-Pyrénées

Marche nocturne en raquette Castelnau-Magnoac, 11 février 2022, Castelnau-Magnoac. Marche nocturne en raquette Castelnau-Magnoac

2022-02-11 17:30:00 17:30:00 – 2022-02-11 22:00:00 22:00:00

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées Castelnau-Magnoac Une marche nocturne en raquettes avec une lune à 72%, autrement dit, une sacré luminosité.

Inscription obligatoire (standard AFR du Magnoac : 05 62 39 84 10).

Pass sanitaire requis. +33 5 62 39 84 10 Castelnau-Magnoac

dernière mise à jour : 2022-02-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Castelnau-Magnoac Adresse Ville Castelnau-Magnoac lieuville Castelnau-Magnoac Departement Hautes-Pyrénées

Marche nocturne en raquette Castelnau-Magnoac 2022-02-11 was last modified: by Marche nocturne en raquette Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac 11 février 2022 Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées