Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne, jeudi 1 août 2024.

Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne Charente

Le village d’Aubeterre-sur-Dronne vous invite à son marché nocturne.

Une soirée festive et chaleureuse dans un des « Plus beaux village de France » ou vous pourrez composer votre repas sur le marché et profiter des nombreux stands et animations prévues.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 18:00:00

fin : 2024-08-01 23:00:00

Route de Ribérac Base de loisirs

Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine assocooperation@gmail.com

L’événement Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme du Sud Charente