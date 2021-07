Herbignac Ferme de L'arfaut Herbignac, Loire-Atlantique Marché nocturne du terroir Ferme de L’arfaut Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Marché nocturne du terroir Ferme de L’arfaut, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Herbignac. Marché nocturne du terroir

du mardi 13 juillet au mardi 31 août à Ferme de L’arfaut

Une douzaine de producteurs locaux vous proposeront leurs produits : viandes, légumes, pâtés, fruits, confitures, pâtisseries, cidre, vins de Loire. Grillades sur place et espace restauration dans une ambiance musicale. Attention, le marché qui se tient habituellement en semi-nocturne à Ranrouët change de lieu et les producteurs vous donnent rendez-vous à la ferme de L’arfaut. Une douzaine de producteurs locaux vous proposeront leurs produits : viandes, légumes, pâtés, fruits, confitures, pâtisseries, cidre, vins de Loire. Grillades sur place et espace restauration … Ferme de L’arfaut L’arfaut, Route de Guérande (après la laiterie) 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T18:00:00 2021-07-13T22:00:00;2021-07-20T18:00:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-27T18:00:00 2021-07-27T22:00:00;2021-08-03T18:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-10T18:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-17T18:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T22:00:00;2021-08-31T18:00:00 2021-08-31T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme de L'arfaut Adresse L'arfaut, Route de Guérande (après la laiterie) 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Ferme de L'arfaut Herbignac