MARCHE NOCTURNE DU SAMEDI Pornic, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pornic.

MARCHE NOCTURNE DU SAMEDI 2021-07-03 19:00:00 – 2021-08-28 24:00:00 Quai du 11 Novembre Quai Leray

Pornic Loire-Atlantique

Ce marché se déroule sur le quai du 11 Novembre et quai Leray, et pont du 8 Mai: les mardis et samedis de Juillet et Août.

Déambulez en toute quiétude sur les quais uniquement piètons au gré de vos envies!

Ce marché se déroule sur le quai du 11 Novembre et quai Leray, et pont du 8 Mai: les mardis et samedis de Juillet et Août.

Déambulez en toute quiétude sur les quais uniquement piètons au gré de vos envies!