MARCHÉ NOCTURNE DU SAMEDI À PORNIC Quai du 11 Novembre Pornic, samedi 31 août 2024.

Ce marché se déroule sur le quai du 11 Novembre et quai Leray, et pont du 8 Mai: les samedis et aussi les mardis de Juillet et Août.

Déambulez en toute quiétude sur les quais uniquement piètons au gré de vos envies!

Pas de marché le samedi 10 Aoüt en raison du Carnaval .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 19:00:00

fin : 2024-08-31 23:00:00

Quai du 11 Novembre Quai Leray

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire commerces@pornic.fr

