Moulins Moulins Allier, Moulins Marché nocturne du Quartier Historique Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Marché nocturne du Quartier Historique Moulins, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Moulins. Marché nocturne du Quartier Historique 2021-07-16 17:00:00 – 2021-07-16 00:00:00 Rue François Péron Quartier Historique

Moulins Allier L’association Moulins Quartier Historique organise pour la première fois, des marchés nocturnes le vendredi 16 juillet et le vendredi 13 août de 17 heures à minuit. +33 4 70 44 09 46 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Étiquettes évènement : Autres Lieu Moulins Adresse Rue François Péron Quartier Historique Ville Moulins lieuville 46.56674#3.33238