Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Les stands des producteurs et artisans rempliront les rues du centre-ville. Des tables seront installées sur le cours-haut (sur présentations du pass sanitaire ou d’un test négatif) pour savourer les spécialités locales. Une animation musicale vous accompagnera durant cette soirée

Les règles de sécurité sanitaire devront être respectées. Les rues se remplissent et s’animent. Producteurs de pays et artisans d’art se côtoient. On se retrouve tous attablés “à la bonne franquette” dans les rues pour échanger et apprécier les animations musicales proposées et on traîne tard dans la nuit. Les stands des producteurs et artisans rempliront les rues du centre-ville. Des tables seront installées sur le cours-haut (sur présentations du pass sanitaire ou d’un test négatif) pour savourer les spécialités locales. Une animation musicale vous accompagnera durant cette soirée

Les règles de sécurité sanitaire devront être respectées.

