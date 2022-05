Marché nocturne du 13 juillet à St Geniez d’Olt

2022-07-13 – 2022-07-13 Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original.

Repas dans les rues à partir de 19h.

Petite animation musicale

Les règles de sécurité sanitaire devront être respectées Les rues se remplissent et s’animent. Producteurs de pays et artisans d’art se côtoient sur le marché nocturne. Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original.

Les règles de sécurité sanitaire devront être respectées

