MARCHE NOCTURNE DU 09 AOUT 2022 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

MARCHE NOCTURNE DU 09 AOUT 2022 Batz-sur-Mer, 9 août 2022, Batz-sur-Mer. MARCHE NOCTURNE DU 09 AOUT 2022 Batz-sur-Mer

2022-08-09 – 2022-08-09

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h30 à 23h du 12 juillet au 23 août 2022. Place des Grandes Salorges, rue de la Gare. L’occasion de partir à la rencontre d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans,…avec petite restauration et animation musicale sur place à partir de 20h30. Programmation à venir… Les marchés nocturnes se déroulent les mardis de 18h30 à 23h du 12 juillet au 23 août 2022. Place des Grandes Salorges, rue de la Gare. L’occasion de partir à la rencontre d’artistes locaux, producteurs du terroir, artisans,…avec petite restauration et animation musicale sur place à partir de 20h30. Programmation à venir… Batz-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Batz-sur-Mer Adresse Ville Batz-sur-Mer lieuville Batz-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

MARCHE NOCTURNE DU 09 AOUT 2022 Batz-sur-Mer 2022-08-09 was last modified: by MARCHE NOCTURNE DU 09 AOUT 2022 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 9 août 2022 Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique