Marché nocturne Dormans, 10 septembre 2021, Dormans. Marché nocturne 2021-09-10 18:00:00 – 2021-09-10 22:30:00

Dormans Marne Dormans Un marché nocturne de plein-air se tiendra à Dormans, le vendredi 10 septembre de 18h00 à 22h30, sur la place de Luxembourg. Porté par l’association des commerçants C.Ar.I.Do en partenariat avec Les Musicales de Dormans et avec le soutien de la mairie dormaniste, ce projet a pour but d’offrir aux habitants une animation répondant à la recherche de convivialité et de proximité. Parmi les exposants proposés : artisans et producteurs locaux, métiers de bouche, stands de dégustation et de promotion des produits du terroir. Les organisateurs sont d’ores et déjà en quête d’exposants parmi les activités admises. Les candidatures doivent être adressées à : carido@laposte.net. Plus d’infos en composant le 03 26 58 20 71 ou le 06 24 34 10 19. carido@laposte.net +33 3 26 58 20 71 dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dormans, Marne Autres Lieu Dormans Adresse Ville Dormans lieuville 49.07464#3.63847