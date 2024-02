MARCHE NOCTURNE D’HALLOWEEN AU PAYS DE SALM parking du Collège Senones, jeudi 31 octobre 2024.

MARCHE NOCTURNE D’HALLOWEEN AU PAYS DE SALM parking du Collège Senones Vosges

Jeudi

5e édition de la Marche Nocturne d’Halloween au Pays de Salm !

Nouveau parcours de 6 kms dans les rues et forêts de Senones jalonné de nombreuses animations terrifiantes, spectacles de feu…

Plusieurs points de contrôle tout au long de la marche.

Départ en continu de 18h30 à 20h30 depuis le parking du Collège (près du supermarché Colruyt)

Frissons garantis!

Un sachet de bonbons remis aux enfants déguisés !

5€ le repas soupe de potiron + saucisses à réserver par teléphone. Repas servi à la salle des fêtes.

Buvette, Vin Chaud et restauration Knack Frites Crêpes sur place également dans la Cour de l’abbaye.

Prévente des tickets possible à la Presse de Salm et au tabac Dom Calmet de Senones.

Convient aux enfants mais non accessible aux poussettes.

Chiens tenus en laisse autorisés.

N’oubliez pas vos lampes de poche !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 18:00:00

fin : 2024-10-31 21:00:00

parking du Collège ZA Av. Salm

Senones 88210 Vosges Grand Est senonesenfete@laposte.net

