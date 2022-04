Marché nocturne d’Etauliers Étauliers, 2 juin 2022, Étauliers.

Marché nocturne d’Etauliers Étauliers

2022-06-02 – 2022-06-03

Étauliers Gironde

Prolongez votre journée par un événement convivial et rencontrez les commerçants présents.

Au programme … Dégustations de produits locaux et artisanaux !

Les marchés se tiendront tous les jeudis et vendredis du mois juin.

Melissa Walker

Étauliers

dernière mise à jour : 2022-04-16 par