MARCHE NOCTURNE DES VIGNES Massegros Causses Gorges, lundi 5 août 2024.

MARCHE NOCTURNE DES VIGNES Massegros Causses Gorges Lozère

Marché nocturne à partir de 18 h 30 avec produits locaux et artisanat. Visite guidée du village à 17h sur réservation au 04 66 48 80 90.

Restauration dans les restaurants du village.

Animations avec des jeux en bois.

Tombola et Buvette….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05

fin : 2024-08-05

Parking des bateliers, sous le pont

Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie contact@aubrac-gorgesdutarn.com

