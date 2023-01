Marché nocturne des terroirs et de l’artisanat Wasselonne Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

2023-07-28 18:00:00 – 2023-07-28 23:59:00 Wasselonne

Bas-Rhin A l’occasion de ce traditionnel marché, retrouvez les étals des producteurs et artisans qui vous proposent des produits issus du terroir : vins, miels, confitures, fromages,…

Vous trouverez également divers objets de décoration : poteries, céramiques, gravures sur bois, broderies, mais aussi des bijoux, des produits cosmétiques et bien d’autres.

Animation musicale.

Pour les enfants, des promenades gratuites à dos de poney sont proposées. La Tour Carrée sera ouverte de 19H à 23H.

Restauration sur place. Une centaine d’exposants, de l’animation musicale; Wasselonne

