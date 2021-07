Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons, Nièvre Marché Nocturne des Settons Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Catégories d’évènement: Montsauche-les-Settons

Nièvre

Marché Nocturne des Settons Montsauche-les-Settons, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Montsauche-les-Settons. Marché Nocturne des Settons 2021-07-17 17:30:00 – 2021-07-17 23:00:00

Montsauche-les-Settons Nièvre Montsauche-les-Settons Produits locaux et artisanat. Animation musicale avec la chanteuse Gabriela. Restauration sur place augierseb@orange.fr Produits locaux et artisanat. Animation musicale avec la chanteuse Gabriela. Restauration sur place dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Montsauche-les-Settons, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Montsauche-les-Settons Adresse Ville Montsauche-les-Settons lieuville 47.19679#4.06205