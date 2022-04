Marche nocturne des Galipotes Ardin, 21 mai 2022, Ardin.

Marche nocturne des Galipotes Ardin

2022-05-21 19:00:00 – 2022-05-22

Ardin Deux-Sèvres Ardin

La marche nocturne de 15,5 km des Galipotes se réalise en groupe, elle est ponctuée d’étapes gourmandes et d’animations musicales.

Chaque groupe dispose d’un capitaine majeur. C’est lui qui représente son groupe, il sera notre unique interlocuteur pour vous communiquer des informations avant et le jour de la marche. En remplissant le formulaire d’inscription, vous donnerez le nom du capitaine et la liste nominative de chaque participant du groupe.

Votre inscription sera prise en compte lorsque vous aurez rempli le formulaire avec l’ensemble des noms des membres du groupe.

Dans le cas des règlements par chèque, l’inscription ne sera confirmée qu’après réception de vos chèques.

Dans le cas des règlements par carte bancaire, la totalité de l’inscription sera débitée sous 48h sur votre compte bancaire.

Tarifs : Enfant : 10 €

Adulte : 15 €

+33 6 04 40 11 40

Marche nocturne avec étapes gourmandes

Ardin

dernière mise à jour : 2022-04-15 par CC Val de Gâtine