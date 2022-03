Marché nocturne des fermiers Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau Aveyron Millau Aveyron Fermiers de l’Aveyron Place Emma Calvé ou place du Mandarous Millau DANS LE CENTRE-VILLE ! LUNDI 11 JUILLET

LUNDI 25 JUILLET

LUNDI 1er AOÛT

LUNDI 08 AOÛT

LUNDI 22 AOÛT

18H00 – 23H Grand marché nocturne (restauration sur place) pour une rencontre authentique et conviviale avec les meilleurs de nos producteurs Aveyronnais. Dégustez les spécialités salées et sucrées et dînez au marché ! fermiers12@gmail.com +33 7 69 47 84 64 DANS LE CENTRE-VILLE ! LUNDI 11 JUILLET

LUNDI 25 JUILLET

LUNDI 1er AOÛT

LUNDI 08 AOÛT

LUNDI 22 AOÛT

