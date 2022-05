Marché nocturne des Fermiers de l’Aveyron à Sévérac-le-Château le 16 août au château Sévérac d’Aveyron, 16 août 2022, Sévérac d'Aveyron.

Marché nocturne des Fermiers de l’Aveyron à Sévérac-le-Château le 16 août au château Sévérac d’Aveyron

2022-08-16 – 2022-08-16

12150 Sévérac d’Aveyron

DESCRIPTIF

Rendez-vous dans la cour d’honneur du château de Sévérac-le-Château à partir de 19h.

Plus d’informations à venir.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron.

A propos de l’association Fermiers de l’Aveyron :

Fondée en 1993 l’association Fermiers de l’Aveyron a été l’un des organismes pionniers sur le territoire à soutenir la production fermière et la valorisation des produits au travers des circuits-courts.

Regroupant aujourd’hui plus d’une centaine de producteurs fermiers, ses missions consistent à :

– Promouvoir la production fermière et les circuits-courts par l’organisation d’évènements, de foires et de marchés ;

– Défendre les producteurs fermiers et faire des propositions au niveau local, départemental et national ;

– Veiller au respect de la Charte Nationale des producteurs Fermiers ;

– Favoriser les échanges entre producteurs et la formation.

Elle est membre du réseau des CIVAM : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Agricole, qui oeuvrent depuis plus de 50 ans pour des campagnes vivantes et solidaires.

Venez déguster les produits fermiers de l’Aveyron dans une ambiance musicale !

