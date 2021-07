Marché nocturne des Docks Biarritz, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Biarritz.

Marché nocturne des Docks 2021-07-20 20:00:00 – 2021-07-20 23:30:00 les Docks Rue Luis Mariano

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

Marché de créateurs locaux, food truck et animation musicale.

Entre la dégustation de crêpes et galettes bretonnes, l’écoute des artistes en devenir, découvrez et redécouvrez le quartier des Docks de Biarritz, buvez un verre au coucher de soleil mais surtout rencontrez les artistes et créateurs(ices) locaux : bijoux, maillots de bain, haute couture, dessin, déco …

Lina event

dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT Biarritz