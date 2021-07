Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Marché nocturne des créateurs Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Marché nocturne des créateurs Le Grand-Bornand, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le Grand-Bornand. Marché nocturne des créateurs 2021-07-15 17:00:00 – 2021-07-15 21:30:00 Sur la route de la Vallée du Bouchet après l’Eglise Le Grand-Bornand Village

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Le Grand-Bornand Au Grand‐Bornand Village, marché nocturne des créatrices et créateurs des Aravis. Découvrez les œuvres d’une dizaine d’exposants en musique avec Magalie Tochon, accordéon et yoddle. infos@legrandbornand.com +33 4 50 02 78 00 https://www.legrandbornand.com/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par Le Grand-Bornand Tourisme

Lieu Le Grand-Bornand Adresse Sur la route de la Vallée du Bouchet après l'Eglise Le Grand-Bornand Village Ville Le Grand-Bornand