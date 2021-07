Lanton Lanton Gironde, Lanton Marché nocturne de Taussat avec concert Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Marché nocturne de Taussat avec concert Lanton, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Lanton. Marché nocturne de Taussat avec concert 2021-07-15 – 2021-07-15 Taussat Place de Courcy

Lanton Gironde Lanton Au Coeur du Bassin d'Arcachon venez profiter de belles soirées à Lanton et flânez entre les stands des artisans et commerçants du marché nocturne de Taussat-les-Bains. Concerts de 21h à 23h. Restauration sur place à partir de 19h – Jeudi 15 juillet : Concert DOWTOWN HOUNDS (blues rock) – Jeudi 22 juillet : Concert RIX TRIO (jazz) – Jeudi 29 juillet : Concert JEREMIE DUPOUY (pop folk) – Jeudi 5 Aout : Concert JERSON MONTANO TRIO (blues) – Jeudi 12 Aout : Concert THE CREWSERS (reggae) -Jeudi 19 Aout : Concert THE JOUBY'S (trio vocal guitare) +33 5 56 03 86 00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Étiquettes évènement : Autres Lieu Lanton Adresse Taussat Place de Courcy Ville Lanton lieuville 44.71844#-1.06995