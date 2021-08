Marché nocturne de producteurs locaux Champagnole, 12 août 2021, Champagnole.

Marché nocturne de producteurs locaux 2021-08-12 – 2021-08-12

Champagnole Jura

De 18h à 22h place de la Mairie (derrière la Poste).

Dans une ambiance musicale avec buvette et barbecue.

Les spécialités de notre terroir et l’artisanat local en vente directe par les producteurs et créateurs.

Venez nombreux et faites le savoir !

Organisé par l’association « Retour aux sources ».

+33 6 47 14 11 32

De 18h à 22h place de la Mairie (derrière la Poste).

Dans une ambiance musicale avec buvette et barbecue.

Les spécialités de notre terroir et l’artisanat local en vente directe par les producteurs et créateurs.

Venez nombreux et faites le savoir !

Organisé par l’association « Retour aux sources ».

dernière mise à jour : 2021-08-04 par