MARCHÉ NOCTURNE DE PRODUCTEURS
Girmont-Val-d'Ajol

2022-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-26 21:00:00 21:00:00

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Marché de producteurs, à l’initiative communale, mettant en valeur la richesse du terroir local.

40 exposants dont 25 % issus du village proposent des produits frais ou transformés, issus d’une agriculture raisonnée, avec dégustation, ou s’expriment à travers un artisanat local, démontrant ainsi leur savoir faire. Chaque semaine, une animation vient se greffer sur ce marché, qui se refuse de ressembler à une foire. 2 buvettes associatives permettent de se désaltérer sur place. Les 3 restaurateurs girmontois sont là pour accueillir sur leurs sites tous ceux qui veulent profiter d’une carte adaptée à cette soirée. Parkings gratuits. +33 3 29 30 65 85 S. Manens

