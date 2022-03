Marché nocturne de printemps Saint-Yaguen, 20 mai 2022, Saint-Yaguen.

Marché nocturne de printemps Salle polyvalente Route d’Ygos Saint-Yaguen

2022-05-20 17:00:00 – 2022-05-20 21:00:00 Salle polyvalente Route d’Ygos

Saint-Yaguen Landes

EUR Venez découvrir les nombreux exposants qui proposeront leurs créations et réalisations : bijoux fantaisie, travail du bois, produits bio et écolo, fabrication vêtements et accessoires, charcuterie et boulangerie bio, légumes bio, etc

Point restauration rapide et boissons sur place

La Récrée

