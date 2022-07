Marché nocturne de noël Tartas, 2 décembre 2022, Tartas.

Marché nocturne de noël

Salle polyvalente Tartas Landes

2022-12-02 17:00:00 – 2022-12-02 21:00:00

Salle polyvalente Route de Ygos-Saint-Saturnin

Tartas

Landes

EUR Marché nocturne de Noël; de nombreux exposants proposeront leurs créations et réalisations : bijoux fantaisie, travail du bois, textiles et accessoires, produits bio et écolo, charcuterie et boulangerie bio, légumes, etc

Un point restauration sera prévu ainsi que notre traditionnel vin chaud !

+33 6 18 97 37 42

Salle polyvalente Route de Ygos-Saint-Saturnin Tartas

