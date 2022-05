MARCHÉ NOCTURNE DE MARSEILLAN Marseillan Marseillan Catégories d’évènement: 34340

2022-07-01 – 2022-08-30

Marseillan 34340 Venez vous aussi fêter l’arrivée de l’été et des températures chaleureuses lors du marché nocturne de l’été qui se tient à Marseillan.

+33 7 86 93 59 11

Rendez-vous tous les jeudis dès 19h sur le port de Marseillan-Ville pour découvrir les créations de différents artisans et les produits de nombreux producteurs. Marseillan

