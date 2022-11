MARCHÉ NOCTURNE DE LA ST CLÉMENT Saint-Clément-de-Rivière, 25 novembre 2022, Saint-Clément-de-Rivière.

Domaine de Saint-Clément Saint-Clément-de-Rivière Hérault

2022-11-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-25 21:30:00 21:30:00

Un marché où découvrir de beaux produits à manger ou à ! Tonneaux et tables seront à votre disposition pour rester manger.

**Truffes** Truffes fraiches de Gilbert Serrane et préparations à base de truffes

**Caviar et poissons fumés** Production de l’aquaculture responsable du Chateau Castillonne

**Fromages** Plateaux de fromages et croque-monsieur truffé de L’atelier de Mag

**Huîtres** Plateaux d’huîtres, fruits de mer et seiches en rouille et à l’aïoli chez Les huîtres de Lyne

**Foie gras** Plateaux de charcuteries et foie gras avec le Restaurant du domaine

**Macarons** Farandole de macarons aux fleurs et fruits avec Lidida Délices

**Chocolats** Chocolat chaud et assortiment de chocolats par Gaby et la chocolaterie

Dégustation exceptionnelle et vente des vieux millésimes

Vente sur place au verre ou à la bouteille

Vin chaud du Domaine aux épices alsaciennes

Ambiance bluesy avec le trio « Bad’coustic Blues » qui reprendra les standards du blues.

Infos pratiques

18h30 à 21h30

Entrée libre & parking gratuit

Au Domaine de Saint Clément, route de Montferrier, 34980 St Clément de Rivière

Contact: 04 67 63 36 93

