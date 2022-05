Marché Nocturne de Frégimont

Marché Nocturne de Frégimont, 12 août 2022, . Marché Nocturne de Frégimont

2022-08-12 19:00:00 – 2022-08-12 21:00:00 Sur le plateau du Pays de Serre, au coeur du village de Frégimont, se déroulent tous les vendredis de l’été les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration et une animation musicale de qualité. Vendredi 12 août 2022: concert proposé par Kairos. Sur le plateau du Pays de Serre, au coeur du village de Frégimont, se déroulent tous les vendredis de l’été les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration et une animation musicale de qualité. Vendredi 12 août 2022: concert proposé par Kairos. Sur le plateau du Pays de Serre, au coeur du village de Frégimont, se déroulent tous les vendredis de l’été les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration et une animation musicale de qualité. Vendredi 12 août 2022: concert proposé par Kairos. dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville