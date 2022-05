Marché nocturne de Faleyras Faleyras, 25 juin 2022, Faleyras.

Marché nocturne de Faleyras Mairie 34 Le Bourg Faleyras

2022-06-25 16:30:00 – 2022-06-25 23:00:00 Mairie 34 Le Bourg

Faleyras Gironde Faleyras

EUR 0 0 La Mairie de Faleyras organise son Marché nocturne et vous propose de vous balader et de profiter du charme de ce petit village de l’Entre-deux-Mers en rencontrant de nombreux exposants : des créateurs pour le plaisir de la découverte et des restaurateurs pour vous régaler et désaltérer en cette nuit d’été que l’on espère étoiler.

Olivier Chassac, traiteur, proposera de la Paella ou des escargots à la bordelaise, les Gourm’ettes serviront des burgers et frites maison, le Beer Truck L’E-Choppe à Bières sera là pour vous faire découvrir leur larges sélections de boissons houblonnées, la Rose de Guyenne proposera des cafés, crêpes et cafés gourmands et Mr Churros préparera pour vous ses churros et granités.

Pour les amateurs de saveurs iodées, un stand d’huitres sera également présent.

La mairie et tous les exposants seront ravis de vous y retrouver.

+33 5 56 23 92 13

Mairie 34 Le Bourg Faleyras

