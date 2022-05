Marché nocturne de Bournel

Marché nocturne de Bournel, 26 juillet 2022, . Marché nocturne de Bournel

2022-07-26 – 2022-07-26 Venez découvrir le charmant village de Bournel à l’occasion de son traditionnel marché nocturne : vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, apéritif offert. … le tout dans une très bonne ambiance. Venez découvrir le charmant village de Bournel à l’occasion de son traditionnel marché nocturne : vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, apéritif offert. … le tout dans une très bonne ambiance. Venez découvrir le charmant village de Bournel à l’occasion de son traditionnel marché nocturne : vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, apéritif offert. … le tout dans une très bonne ambiance. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville