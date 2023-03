Marché Nocturne de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Bligny-sur-Ouche

Côte-dOr Bligny-sur-Ouche EUR Venez profiter de l’ambiance conviviale et chaleureuse du marché nocturne de Bligny-sur-Ouche, les vendredis 21 juillet et 18 août de 18h à 23h, place de l’hôtel de ville.. Vous pourrez flâner parmi les nombreux exposants qui proposent toutes sortes d’articles, d’artisanat et de produits du terroir.

L’accent est mis sur la convivialité avec des tables à votre disposition pour y déguster les produits tout juste achetés, et vous pourrez assister à un concert.. Buffet-buvette. info@belitourisme-animation.com +33 3 80 20 16 51 Bligny-sur-Ouche

