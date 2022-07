Marché Nocturne Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire

Marché Nocturne Cinq-Mars-la-Pile, 29 juillet 2022, Cinq-Mars-la-Pile. Marché Nocturne

Place des Meuliers Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

2022-07-29 18:00:00 – 2022-07-29 23:00:00 Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire Cinq-Mars-la-Pile Le traditionnel marché de producteurs locaux de Cinq-Mars se transforme le temps d’une soirée en marché nocturne !

Rdv vendredi 29 juillet sur la Place des Meuliers. Venez nombreux ! Animations par Bob Dj Dinner & Richard Petitsigne Le traditionnel marché de producteurs locaux de Cinq-Mars se transforme le temps d’une soirée en marché nocturne !

Rdv vendredi 29 juillet sur la Place des Meuliers. Venez nombreux ! Animations par Bob Dj Dinner & Richard Petitsigne mairie@cinqmarslapile.fr +33 2 47 96 20 30 http://www.cinq-mars-la-pile.fr/ Le traditionnel marché de producteurs locaux de Cinq-Mars se transforme le temps d’une soirée en marché nocturne !

Rdv vendredi 29 juillet sur la Place des Meuliers. Venez nombreux ! Animations par Bob Dj Dinner & Richard Petitsigne mairie de CMLP

Cinq-Mars-la-Pile

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire Autres Lieu Cinq-Mars-la-Pile Adresse Place des Meuliers Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire Ville Cinq-Mars-la-Pile lieuville Cinq-Mars-la-Pile Departement Indre-et-Loire

Marché Nocturne Cinq-Mars-la-Pile 2022-07-29 was last modified: by Marché Nocturne Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 29 juillet 2022 Place des Meuliers Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire