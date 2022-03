Marché nocturne Chevanceaux Chevanceaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Chevanceaux

Marché nocturne Chevanceaux, 20 juillet 2022, Chevanceaux. Marché nocturne Chevanceaux

2022-07-20 19:00:00 – 2022-07-20 00:00:00

Chevanceaux Charente-Maritime 2 dates de marchés nocturnes vous sont proposées, durant lesquels plusieurs commerçants variés sauront vous régaler

Concert de musique présent +33 5 46 04 60 09 http://www.chevanceaux.fr/ Chevanceaux

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Chevanceaux Autres Lieu Chevanceaux Adresse Ville Chevanceaux lieuville Chevanceaux Departement Charente-Maritime

Chevanceaux Chevanceaux Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevanceaux/

Marché nocturne Chevanceaux 2022-07-20 was last modified: by Marché nocturne Chevanceaux Chevanceaux 20 juillet 2022 Charente-Maritime Chevanceaux

Chevanceaux Charente-Maritime