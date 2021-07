Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Marché nocturne Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Marché nocturne Casteljaloux, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Casteljaloux. Marché nocturne 2021-07-13 – 2021-07-13 Place Gambetta En plein air

Casteljaloux Lot-et-Garonne Divers exposants, buvette et restauration sur place. Divers exposants, buvette et restauration sur place. +33 7 87 63 33 18 Divers exposants, buvette et restauration sur place. OTCLG dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casteljaloux Adresse Place Gambetta En plein air Ville Casteljaloux lieuville 44.31397#0.08531