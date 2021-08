Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube, Brienne-le-Château Marché Nocturne Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Marché Nocturne Brienne-le-Château, 20 août 2021, Brienne-le-Château. Marché Nocturne 2021-08-20 17:00:00 – 2021-08-20 21:00:00

Brienne-le-Château Aube Brienne-le-Château contact@ville-brienne-le-chateau.fr +33 3 25 92 80 31 http://www.ville-brienne-le-chateau.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-13 par OT Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Brienne-le-Château Adresse Ville Brienne-le-Château lieuville 48.39172#4.52472