Marché nocturne Bourges, 20 octobre 2021, Bourges.

Marché nocturne 2021-10-20 16:00:00 – 2021-10-20 22:00:00

Bourges Cher

il sera une nouvelle fois festif, nature, vrai, bio (bien évidemment) mais aussi très gourmand !

Des animations pour toute la famille avec une balade botanique proposée par un guide nature (Frédéric Thélinge), un spectacle de clowns pour les enfants (en fin d’après-midi), des jeux d’adresse en bois pour les enfants…

Un pôle santé et nutrition animé par un naturopathe

Un concert avec Rien dans ton Folk en début et fin de soirée

La possibilité aussi de prendre l’apéro et de manger sur place en commandant des assiettes.

Marché de producteurs bio, local et gourmand avec des artisans et une quinzaine de producteurs bio locaux…

+33 6 73 55 93 44 https://www.biocoopaubourgeonvert.fr/agenda-au-bourgeon-vert/marche-de-producteurs-dinatoire-et-festif-3eme-edition-12344.html

Biocoop Bourges

