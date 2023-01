Marche Nocturne Bouhans-et-Feurg Bouhans-et-Feurg Bouhans-et-Feurg Catégories d’Évènement: Bouhans-et-Feurg

Haute-Saône Bouhans-et-Feurg Randonnée nocturne de 5km-

Départ de Bouhans et Feurg à 18H00 – Apéritif à mi parcours.

Repas sur réservation avant le 15 janvier autourdelatour@gmail.com https://autourdelatour.webador.fr/ Bouhans-et-Feurg

