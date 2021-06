Bavilliers Bavilliers Bavilliers, Territoire de Belfort Marché nocturne Bavilliers Bavilliers Catégories d’évènement: Bavilliers

Territoire de Belfort

Marché nocturne Bavilliers, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Bavilliers. Marché nocturne 2021-07-30 18:00:00 – 2021-07-30 23:00:00

Bavilliers Territoire-de-Belfort Bavilliers EUR Marché des créateurs, de producteurs avec des produits du terroir.

Restauration et buvette sur place jean-baptiste.deperne@bavilliers.fr +33 3 84 57 38 88 https://www.bavilliers.fr/ Marché des créateurs, de producteurs avec des produits du terroir.

Bavilliers