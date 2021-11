Walscheid Walscheid Moselle, Walscheid MARCHE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX VERS LA CRÈCHE VIVANTE Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid

MARCHE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX VERS LA CRÈCHE VIVANTE Walscheid, 11 décembre 2021, Walscheid. MARCHE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX VERS LA CRÈCHE VIVANTE Walscheid

2021-12-11 17:45:00 17:45:00 – 2021-12-11 21:00:00 21:00:00

Walscheid Moselle 5 EUR Voici une occasion originale de profiter des paysages nocturnes ! Participez à la marche aux flambeaux vers la crèche vivante, samedi 11 décembre 2021 au départ de la place Schuman de Walscheid. Deux départs sont prévus : 17h45 et 18h00. Les inscriptions se feront sur place. Pensez à vous munir d’une lampe de poche et de chaussures de marche ! Le tarif englobe le flambeau, l’entrée au spectacle et une boisson. De la restauration et une buvette sont prévues à la salle des fêtes de 17h00 à 21h00. SI Walscheid

Walscheid

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Walscheid Autres Lieu Walscheid Adresse Ville Walscheid lieuville Walscheid