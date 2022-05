MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL DE BEAUVAIS Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

AMIS ARTISANS, VENEZ EXPLOSER LORS DE NOTRE MARCHÉ NOCTURNE ! Participez au Marché nocturne artisanal du vendredi 8 juillet 2022 place Jeanne-Hachette. Pour le lancement de notre marché nocturne artisanal, nous recherchons des exposants dont l'activité est liée à la création et l'artisanat. Il sera mis à disposition barnum, tables, chaises et une alimentation en électricité 3Kw en fonction des disponibilités. Les exposants auront la possibilité de venir avec leur propre matériel, sous réserve de validation de la commission et des conditions logistiques de l'implantation et doivent impérativement prévoir leur éclairage (LED conseillé). Les barnums seront implantés sur la place Jeanne Hachette selon un plan technique défini par la Ville de Beauvais en accord avec l'autorité territoriale. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : MERCREDI 8 JUIN 2022 à 17H

