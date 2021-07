Marché Nocturne Allauch, 24 août 2021, Allauch.

Marché Nocturne 2021-08-24 18:00:00 – 2021-08-24

Allauch Bouches-du-Rhône Allauch

A partir de 18h, venez découvrir au départ du Cours du 11 Novembre et en continuité de la Rue Fernand Rambert un ensemble d’artisans et de producteurs…promenez-vous parmi les stands qui vous proposent une grande variétés d’objets et de cadeaux en tout genre en cette belle soirée d’été.

Marché Nocturne

tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20 https://tourisme.allauch.com/

