Marché nocturne à Vernot Vernot, 11 juin 2021-11 juin 2021, Vernot.

Marché nocturne à Vernot 2021-06-11 19:00:00 – 2021-06-11 22:00:00

Vernot Côte-d’Or Vernot

En partenariat avec la municipalité de Vernot, l’office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon (COVATI) vous propose un marché nocturne le vendredi 11 juin de 19 h à 22 h, sur la Place Saint-Venant à Vernot. Plusieurs producteurs et artisans du territoire seront présents et vous proposeront de savourer de bons produits et de découvrir leur savoir-faire. Entrée libre et gratuite. Port du masque obligatoire et distanciation physique requise.

covati.tourisme@covati.fr +33 3 80 95 24 03 https://www.covati-tourisme.fr/

En partenariat avec la municipalité de Vernot, l’office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon (COVATI) vous propose un marché nocturne le vendredi 11 juin de 19 h à 22 h, sur la Place Saint-Venant à Vernot. Plusieurs producteurs et artisans du territoire seront présents et vous proposeront de savourer de bons produits et de découvrir leur savoir-faire. Entrée libre et gratuite. Port du masque obligatoire et distanciation physique requise.