Marché nocturne à vergt – soirée walt disney – 18/07/2023 Vergt Vergt Catégories d’évènement: Dordogne

Vergt

Marché nocturne à vergt – soirée walt disney – 18/07/2023 Vergt, 18 juillet 2023, Vergt. Marché nocturne à vergt – soirée walt disney – 18/07/2023

Place Jean jaures Vergt Dordogne

2023-07-18 19:00:00 – 2023-07-18 Vergt

Dordogne Marché nocturne gourmand

Thème walt disney

restauration sur place,

animation avec Calypso 24 Marché nocturne gourmand

Thème walt disney

restauration sur place,

animation avec Calypso 24 VERGT’MISSOTS EN FETE @vergtmissots

Vergt

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vergt Autres Lieu Vergt Adresse Place Jean jaures Vergt Dordogne Ville Vergt lieuville Vergt Departement Dordogne

Vergt Vergt Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergt/

Marché nocturne à vergt – soirée walt disney – 18/07/2023 Vergt 2023-07-18 was last modified: by Marché nocturne à vergt – soirée walt disney – 18/07/2023 Vergt Vergt 18 juillet 2023 Dordogne Place Jean jaures Vergt Dordogne Vergt

Vergt Dordogne