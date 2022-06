Marché nocturne à Val de Virvée Val de Virvée, 9 juillet 2022, Val de Virvée.

Marché nocturne à Val de Virvée

Base de Loisirs Val de Virvée Gironde

2022-07-09 – 2022-07-09

Val de Virvée

Gironde

Val de Virvée

EUR Un marché nocturne se déroulera sur la Base de Loisirs de Val-de-Virvée (Aubie-et-Espessas).

Il sera animé par les groupes So’Calypso et Blue Jokers Band et se clôturera par un feu d’artifice vers 23h00.

Venez nous rejoindre pour passer un moment festif et convivial.

Un marché nocturne se déroulera sur la Base de Loisirs de Val-de-Virvée (Aubie-et-Espessas).

Il sera animé par les groupes So’Calypso et Blue Jokers Band et se clôturera par un feu d’artifice vers 23h00.

Venez nous rejoindre pour passer un moment festif et convivial.

Un marché nocturne se déroulera sur la Base de Loisirs de Val-de-Virvée (Aubie-et-Espessas).

Il sera animé par les groupes So’Calypso et Blue Jokers Band et se clôturera par un feu d’artifice vers 23h00.

Venez nous rejoindre pour passer un moment festif et convivial.

Eclae

Val de Virvée

dernière mise à jour : 2022-06-24 par